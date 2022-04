BRACIGLIANO. DELIBERATO IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

E’ stato approvato, con apposita delibera di Giunta, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e il Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 del Comune di Bracigliano, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono stati deliberati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti.

Vasto il programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio indicato. Tra queste si evidenziano: ristrutturazione edilizia del plesso scolastico San Nazario con relativo adeguamento sismico, impiantistico ed antincendio; lavori di ristrutturazione edilizia, recupero e riqualificazione ambientale di Palazzo De Simone relativo all’ultimo piano; realizzazione area polifunzionale e centro di prima accoglienza e Protezione Civile; realizzazione impianto di videosorveglianza a difesa delle opere di messa in sicurezza a tutela ambientale del territorio; efficientamento energetico degli edifici pubblici, in particolare della Casa Comunale; intervento di riqualificazione con rifacimento delle pavimentazione di tutte le strade ed i vicoli del centro storico; sistemazione idraulico forestale delle aree a rischio idrogeologico di località Travolara, “Vallone Danise”, “Monte Piesco”, “Monte Ariella” e del costone roccioso “Cupa del Convento”; Intervento per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi e centri

storici di piccola e media dimensione attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonchè elementi distintivi del carattere identitario

Tra i beni e servizi funzionali che la pubblica amministrazione dovrà mettere in dotazione dei destinatari figurano: il servizio di trasporto scolastico, la mensa scolastica, il servizio di spazzamento con raccolta porta a porta, lo smaltimento e il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani.

“L’approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e quello degli acquisti di forniture e servizi – spiega il Sindaco Antonio Rescigno – rappresentano importanti strumenti di programmazione per lo sviluppo del nostro territorio. In particolare, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche rappresenta uno dei documenti programmatici di primaria importanza che l’Esecutivo ha il compito di deliberare. Il Piano stabilisce una serie di interventi che hanno l’obiettivo principale di migliorare l’assetto territoriale sotto tutti i punti di vista, puntando in particolar modo alla messa in sicurezza di numerosi edifici pubblici, tra cui i plessi scolastici, oltre all’efficientamento energetico previsto in altrettanti fabbricati per favorire il miglioramento e la sostenibilità ambientale, mettendo in sicurezza anche le aree a rischio idrogeologico”.

L’importo totale stimato per la realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e del Piano Biennale degli acquisti di forniture