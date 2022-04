FORZA ITALIA. A SALERNO SI DECIDE DI NON DECIDERE: DA 4 MESI NON C’E’ IL COORDINATORE

Non c’è nessuna volontà di nominare il nuovo Coordinatore Provinciale di Salerno per Forza Italia: questo è un dato che emerge con chiarezza, perchè a distanza di 4 mesi dalla scomparsa di Enzo Fasano, i vertici regionali del partito, d’intesa con quelli nazionali, a causa di una serie di veti e di controveti, non sono ancora riusciti nell’impresa di individuare il nuovo responsabile provinciale del partito degli azzurri. A questo punto pare chiaro che nessuno vuole, alla vigilia di una difficile competizione elettorale per le Politiche, un nome nuovo sullo scenario politico provinciale: a cominciare dai parlamentari che avrebbero un ostacolo in piu’ per una possibile ricandidatura in occasione delle Politiche del 2023. Certo, ci sono le Comunali 2022 all’orizzonte ma l’impressione è che il simbolo di Forza Italia non ci sarà in nessuno dei comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Insomma, tutto passerà, anche questo turno per le Comunali e poi, anche senza un Coordinatore Provinciale, si entrerà immediatamente nella campagna elettorale per le Politiche 2023.

