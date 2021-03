BRACIGLIANO. LUNEDI’ 29 E MARTEDI’ 30 SANIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

Continuano le iniziative dell’Amministrazione Comunale di Bracigliano per fronteggiare l’emergenza da covid-19, in base alle ordinanze emanate dal Governo Centrale e dalla Regione Campania.

Dopo gli interventi di disinfezione straordinaria delle strade comunali e provinciali, piazze, cimitero comunale, scuole, degli uffici pubblici, dalla prossima notte del giorno lunedi 29 marzo 2021 a iniziare dalle ore 19.00 fino alle ore 01.00 e alla notte successiva del giorno martedi 30 marzo 2021 a iniziare alle ore 19.00 fino alle ore 01.00, verrà effettuata la ripresa delle operazioni di sanificazione sulle strade comunali cittadine e sui luoghi pubblici all’aperto.

I cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, di non parcheggiare le proprie auto lungo le strade, di tenere in casa gli animali domestici e di restare a casa. E’ raccomandato uscire solo per motivate ragioni.

“Abbiamo ritenuto opportuno – ha detto il Sindaco Antonio Rescigno – eseguire una ulteriore sanificazione del territorio comunale in un momento nel quale l’epidemia da Covid-19 si sta diffondendo in maniera preoccupante in questa terza ondata, causando molti disagi a numerosi nostri concittadini che, purtroppo, sono risultati positivi e stanno combattendo osservando il periodo di quarantena obbligatoria. Senza dimenticare tanti altri positivi delle scorse settimane e attualmente guariti”.

Nel frattempo, l’Ente resta in attesa di eventuali accreditamenti da parte dei competenti organismi sanitari ed istituzionali per individuare punti vaccinali al fine di iniziare la campagna di vaccinazione sul proprio territorio di competenza.