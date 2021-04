CAMBIAMO!: “POTENZIARE POSTE AD ALTAVILLA, ROCCASPIDE E CAPACCIO PAESTUM”

Con una nota inviata ai sindaci dei Comuni di Altavilla Silentina, Roccadaspide e Capaccio Paestum, i Coordinatori cittadini di Cambiamo chiedono un potenziamento dei servizi forniti da Poste Italiane sul territorio. La lettera, indirizzata anche ai vertici provinciali di Poste Italiane, sottolinea come in un territorio già fortemente penalizzato per la mancanza di altri servizi, vi siano pochissimi sportelli ATM a disposizione della popolazione. L’esempio di Capaccio Paestum, scrivono Lorena Isabel Poppiti, Teresa Basile e Francesca Petito, è emblematico: nel centro turistico vi è un solo ATM su tutto il territorio comunale e non vengono neppure organizzati turni pomeridiani di servizio per aiutare imprenditori e famiglie.

Share on: WhatsApp