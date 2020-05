CAMBIAMO SALERNO: “IL GOVERNO CONTE HA DIMENTICATO COMPLETAMENTE I DISABILI”

Il Governo nazionale unitamente a quelli locali, indaffarati come sono stati, unitamente ai super esperti, a risolvere la pandemia che ,a causa anche della loro negligenza , si è diffusa nel nostro amato Paese, hanno dimenticato i diversamente abili che già, prima, vivevano gravi situazioni di disagio, ulteriormente acutizzate, a causa della chiusura forzata ordinata a tutti noi cittadini , forse per il nostro bene. Quali norme sono state disposte , quanti soldi stanziati ad hoc per i diversamente abili?.

Nessuna legge,tantomeno soldi, questa è la verità. La logica di questa mancanza è di carattere squisitamente morale. I nostri governanti non sentono il bisogno di essere realmente di aiuto alle fasce della società più deboli. I deboli per alcuni nostri rappresentanti politici sono esclusivamente coloro che attraversano il Mediterraneo forse in fuga dalla guerra; al contrario i nostri cittadini, che hanno abilità diverse dai normodotati e combattono guerre quotidiane per far valere i loro diritti di donne e di uomini, non meritano il consenso di quella politica becera, qualunquista ed ignorante che vive di puro egoismo e strafottenza. Basta!!!!!!

Cambiano, l’ altruismo e quindi l’ amore per il nostro prossimo ci salverà.

Non lasciamo nessuno solo