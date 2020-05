FISCIANO. AL VIA LA DISTRIBUZIONE DI ALTRE 2.000 MASCHERINE PER LA POPOLAZIONE

l Comune di Fisciano mette a disposizione dei suoi cittadini che non hanno ricevuto, per mancato recapito, le mascherine inviate dalla Regione Campania, ulteriori 2000 mascherine.Lo annuncia il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Le suddette potranno essere ritirate presso la sede dell’Associazione “La Solidarità” sita in Lancusi.

Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta i volontari dell’associazione “La Solidarità“ per l’impegno ed il supporto profusi, in modo significativo, in questa emergenza.

Non dimentichiamoci che le mascherine sono un obbligo!

Share on: WhatsApp