PELLEZZANO. RIPRENDONO I CONTROLLI PER L’ISOLA ECOLOGICA

Con la ripresa delle attività e l’uscita dalla fase del lockdown sono ripresi, a Pellezzano, da parte delle guardie ambientali, della polizia municipale e degli organismi comunali preposti, i controlli sul territorio comunale per il corretto conferimento della raccolta differenziata.

Il monitoraggio è iniziato ieri sera con un primo intervento da parte delle guardie ambientali, coadiuvate da una pattuglia di agenti della polizia municipale per verificare il corretto conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.

Inoltre, il Sindaco dott. Francesco Morra, informa i cittadini che, a partire da questa settimana, l’Azienda produttrice consegnerà i sacchetti all’Amministrazione Comunale che poi provvederà ad organizzare la distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale per il contrasto all’emergenza sanitaria.

“Siamo finalmente ripartiti – ha dichiarato il Primo Cittadino – la ripresa ci impone, come istituzione la riattivazione di tutti i servizi essenziali, tra cui quello di un corretto conferimento della raccolta differenziata che è alla base del rispetto delle regole di senso civico. Poco alla volta riattiveremo tutti gli altri servizi in favore della cittadinanza”.

In ultimo, si informa la cittadinanza che in base al DPCM relativo all’emergenza coronavirus, per evitare assembramenti, l’accesso all’ISOLA ECOLOGIA è subordinato al mantenimento della distanza tra le persone di almeno un metro.