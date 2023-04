CAMPAGNA, COMUNALI 2023. DOVE I PARTITI NON HANNO CANDIDATI: ALMENO IN APPARENZA

Il Partito Democratico di Salerno, nel comunicato ufficiale con il quale ha “benedetto” le diverse candidature nei comuni della Provincia di Salerno (Morra a Pellezzano, Lanzara a Pontecagnano Faiano, D’Onofrio a Montecorvino Rovella, Grimaldi a Scafati), ha, volutamente, omesso di indicare il nome del candidato sindaco di partito nel Comune di Campagna. Non è una dimenticanza, sia ben chiaro, come lo è per tutti gli altri partiti (da Fratelli d’Italia al Movimento 5 Stelle, da Forza Italia ad Italia Viva), che per la particolare situazione politica che si p venuta a creare nel Comune di Campagna, preferiscono rimanere in silenzio.

