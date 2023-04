MATTEO SALVINI: “DA CONSIGLI DEI MINISTRI DEL 1 MAGGIO IN ARRIVO SOLDI IN BUSTA PAGA”

Sul Pnrr il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini conta che tutte le risorse a disposizione dell’Italia saranno investite, “però l’importante è che li usi bene. Non è la lotteria di Capodanno, in cui ho trovato 100 euro e devo spenderli tutti e 100 entro mezzanotte, se no li perdo”. Lo ha evidenziato parlando con la stampa a margine della sua visita, oggi, al Salone del Mobile. “Questi – ha aggiunto – sono soldi a prestito, quindi l’importante è spenderli e spenderli bene. Per esempio se mi dessero un miliardo in più contro la dispersione idrica farei partire i cantieri domani mattina”. La priorità della Lega, quindi, è “spendere tutto ma spendere bene. Dal mio punto di vista stiamo recuperando ritardi sull’acqua stiamo mettendo in sicurezza l’acqua, e stiamo investendo miliardi per risparmiare, trattenere, distribuire acqua ai cittadini e agricoltori e poi le infrastrutture, sto correndo come un matto da Nord a Sud”. “Anche il 25 aprile – ha aggiunto – saremo al lavoro, anche il primo maggio saremo al lavoro a sbloccare cantieri, perché significa lavoro, velocità e sicurezza, quindi soldi da spendere entro il 2026 ma da spendere bene, perché sono soldi a prestito”.

