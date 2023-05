CARLO CALENDA (AZIONE): “POSITIVO IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE DEL GOVERNO”

Per Carlo Calenda è “positivo il taglio del cuneo fiscale”, contenuto nel decreto lavoro mentre è “negativa la mancanza di un salario minimo garantito”. Il leader di Azione, ai microfoni di Rtl 102.5, analizza i diversi punti che caratterizzano il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. “Con il decreto Lavoro un allargamento dei voucher era inevitabile”, ha affermato, spiegando che “non possiamo costringere le forme di lavoro in contratti standardizzati. Bisogna regolare i voucher per evitare che ci siano abusi”.

Parlando del progetto del Terzo Polo, Calenda afferma: “Non credo che formare il Terzo Polo sia stato un errore. C’è coerenza nei contenuti ma è venuta meno una promessa fatta agli elettori”.