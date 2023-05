PELLEZZANO. ANNALAURA VILLARI: “POLITICHE SOCIALI, UN IMPEGNO CHE PROSEGUE PER IL TERRITORIO”

Un confronto pubblico, sull’importante tema delle Politiche Sociali, tra l’assessore del Comune di Pellezzano Annalaura Villari, il sindaco Francesco Morra e l’assessore del Comune di Salerno Paola de Roberto. L’appuntamento è per domani, 5 maggio, a partire dalle 18:00, all’interno dei locali dello U’ Chevalier di Capezzano, per spiegare ai cittadini quanto fatto negli ultimi 5 anni e, soprattutto, i progetti per il prossimo quinquennio.

“Con le nostre azioni”, sottolinea Annalaura Villari, “abbiamo cercato di dare risposta a tutte le esigenze del territorio: dalle persone affette da diversi tipi di disabilità agli anziani, dai bambini alle famiglie in difficoltà nei mesi difficili del Covid prima e del caro energia poi. Sono stati 5 anni di duro lavoro, con tanti giorni difficili ma con la soddisfazione di aver sempre lavorato nell’interesse esclusivo dei cittadini. Adesso ci troviamo a fare un bilancio delle numerose attività messe in campo e domani, insieme al nostro Sindaco Francesco Morra ed all’amica e collega Paola de Roberto, parleremo anche dei progetti futuri per il prossimo quinquennio”.