CASERTA. ALTRI AMMINISTRATORI LASCIANO FORZA ITALIA: ECCO DI CHI SI TRATTA

“La preclusione al confronto, che abbiamo subito durante le settimane precedenti la realizzazione delle liste elettorali, è quanto di più lontano possa esserci in un partito che si definisce “Liberale”. Sono stati mortificati tutti quei militanti che in questi mesi, con passione e sacrificio, hanno tenuto alta la bandiera di Forza Italia. Riteniamo, oltremodo inaccettabile che una provincia prestigiosa e popolosa come Caserta, un tempo la più azzurra d’Italia, annoveri nelle liste per la Camera dei deputati un solo membro, in ultima posizione, senza che questi fosse in nessun modo condiviso con il territorio. Inoltre è sintomatico di mancanza di una prospettiva politica il fatto che, in tutti la regione Campania, non sia stato candidato un solo rappresentante del movimento giovanile, situazione per la verità riproposta anche a livello nazionale, come denunciato da un comunicato a firma del coordinatore Nazionale dei giovani di Forza Italia”. Lo affermano Giovanni Fasulo (oggi Consigliere Comunale di Gallo Matese) ed Emanuela Fasano (nipote del compianto deputato salernitano Vincenzo e Coordinatrice del movimento giovanile a Sessa Aurunca) rispettivamente 1’ e 2’ nella lista “Azzurra Libertà” alle ultime amministrative di Sessa Aurunca.

Per Fasulo e Fasano “questo modo di fare, da corte ottocentesca che privilegia i rapporti personali, senza tener conto di merito e militanza, non ci rappresenta”.

“Per queste ragioni, con l’amaro nel cuore, ci troviamo costretti a dire addio a Forza Italia, richiamando e facendo nostre le parole del ministro Brunetta dopo la caduta del Governo Draghi (Non siamo noi a lasciare Forza Italia, ma è il partito che ha rinnegato la propria storia!”). La nostra azione politica non si ferma certo qui, ma ripartirà prestissimo con nuove entusiasmanti sfide”, concludono.