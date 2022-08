LA REGIONE CAMPANIA AL TOP IN ITALIA PER IL CONSUMO DI VIAGRA

A pubblicare la notizia il sito de La Repubblica, il quotidiano nazionale che, analizzando alcune tabelle che riguardano tutto il paese, è giunta alla conclusione: in Campania si consuma piu’ Viagra che nel resto d’Italia.

Nel rapporto Osmed, dedicato all’uso dei medicinali in Italia e presentato dall’Aifa, si scopre che nel 2021 nessuno ha assunto tanti farmaci contro la disfunzione erettile, tra cui il Viagra, (tutti diventati generici) quanto chi abita in Campania. La Regione ha una popolazione più giovane di chi vive al Centro e al Nord ma comunque gli uomini cercano più che altrove un aiuto quando arriva il momento del sesso.

E così in un giorno ci sono 7,3 persone ogni mille che prendono la pillola blu. Sono quasi il 50% in più della media italiana, che da anni vede una crescita, rallentata solo nel 2020, quando i lockdown hanno costretto le persone in casa a lungo.

A seguire ci sono due regioni che invece tanti abitanti anziani li hanno, cioè la Liguria e la Toscana, le più “vecchie” d’Italia. Non può però essere spiegato solo con l’età un altro dei primati toscani, imbattibili quando si tratta di usare antidepressivi. Sono oltre 66 (su mille) ad assumerli ogni giorno, contro una media nazionale di 44.