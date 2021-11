CASERTA. E’ POLEMICA PER LA MANCATA ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE

“Ancora una volta in presenza di un’emergenza il Sindaco Marino si dilegua senza dare comunicazioni ufficiali ai cittadini per un’intera giornata salvo poi riemergere dalle onde con un’ordinanza tardiva. Dinanzi ad eventi atmosferici di questa intensità e forza, peraltro annunciati dal bollettino della Protezione Civile regionale, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione e la previsione di misure di precauzione. Alberi caduti, auto distrutte, strade allagate e danni alle attività commerciali. Nel frattempo lavoreremo perché anche Caserta finalmente possa dotarsi di un adeguato Piano comunale della Protezione civile, una necessità che abbiamo evidenziato anche in campagna elettorale”. Così il capo dell’opposizione di centrodestra al Comune di Caserta, Gianpiero Zinzi.

