FDI NOCERA SUPERIORE: “SOLIDARIETA’ AD ALFONSO ESPOSITO, ALLARME SICUREZZA NELL’AGRO”

“Il gravissimo e preoccupante episodio avvenuto nel corso della notte ai danni dell’amico Avvocato Alfonso Esposito va condannato e stigmatizzato per la situazione di emergenza sicurezza che vivono tanti comuni della zona dell’Agro. Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia di Nocera Superiore esprime sincera solidarietà umana al noto professionista che, da sempre, rappresenta un punto di riferimento per numerose comunità della zona.

” Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali di Fdi di Nocera Superiore Amato, Fabbricatore e Pagano. “Da anni, il nostro partito è impegnato in una battaglia per migliorare i livelli di sicurezza dell’intera area dell’Agro: nel pieno rispetto dell’attività investigativa portata avanti da Magistratura e Forze dell’Ordine, speriamo che lo spiacevole episodio, di cui è rimasto inconsapevole vittima l’amico Alfonso, possa dare una ulteriore accelerata a tutti i progetti in corso sul fronte della sicurezza”