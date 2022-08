CASTEL SAN GIORGIO. LA MAGGIORANZA SI DIVIDE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE

La maggioranza che, appena qualche mese fa, ha sostenuto il Sindaco Paola Lanzara nell’avvincente campagna elettorale per le Comunali di Giugno, adesso scricchiola dinanzi alla candidatura con il Partito Democratico del primo cittadino di Castel San Giorgio, candidata nel Collegio Uninominale dell’Agro. Pare, infatti, che alcuni consiglieri comunali di maggioranza, nel corso di alcune iniziative pubbliche, abbiano preso le distanze dalla candidatura di Paola Lanzara, annunciando, anzi, il voto ed il sostegno per altre candidate e per altre coalizioni politiche in campo. La situazione appare molto delicata nel Comune di Castel San Giorgio dove sono molte le aspettative per la candidatura del Sindaco Paola Lanzara.

