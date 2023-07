CASTEL SAN GIORGIO. MARTEDI’ 4 LUGLIO CONSIGLIO COMUNALE SU EMERGENZA SICUREZZA

Alla fine la richiesta dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Castel San Giorgio è stata accolta anche dalla maggioranza: martedì 4 Luglio, a partire dalle 9:30, si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, dedicata all’emergenza sicurezza, dopo i numerosi episodi che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto il sindaco, alcuni imprenditori ed anche amministrazioni comunali vicine come quella di Roccapiemonte.

Il Consiglio Comunale di Castel San Giorgio, in programma per domani, martedi’ 4 luglio, sarà anche l’occasione per verificare la concreta possibilità che l’intero consiglio possa adottare, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, provvedimenti che vadano nella direzione di un miglioramento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini.