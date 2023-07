ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “BENE CALENDA SU RIFORMA GIUSTIZIA. TERZO MANDATO DE LUCA ? CONTRARIO”

Antonio D’Alessio, deputato di Azione, reduce dalla assemblea di Napoli dove con Carlo Calenda e con Mara Carfagna sono stati affrontati tanti temi, tra cui anche quello del sostegno a De Luca per il terzo mandato, boccia, senza fronzoli, questa ipotesi.

D’Alessio si è tenuta un’iniziativa a Napoli con i vertici nazionali di Azione, che giudizio esprime sul suo esito

“Riuscitissima. Ancora una volta il nostro partito si distingue per creare condizioni di confronto e approfondimento sui temi. Cinque tavoli tematici dai quali vengono fuori proposte e idee percorribili per i nostri territori e, più in generale, per il Paese.”

Andiamo un po’ sul discorso politico: uno spazio tra i due poli sul quale si lavora in modo convinto…

“Azione è un partito senza pregiudizi. Si valutano, senza alcun condizionamento ideologico la scelte sui singoli argomenti. Apprezziamo l’idea della riforma della giustizia e ci confronteremo con il Governo per realizzarla.

Così come, invece, riteniamo necessaria l’introduzione del salario minimo e ci stiamo coordinando con le altre forze di opposizione per una proposta unitaria.”

Da Roma a Napoli, dal Governo alla Regione Campania. La valutazione di Calenda e Carfagna sull’operato della Regione è negativa su sanità, trasporti…per l’introduzione della possibilità del terzo mandato deciderete più in là?

“Personalmente sono contro l’introduzione della possibilità del terzo mandato.”