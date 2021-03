CASTEL SAN GIORGIO. OK AI LAVORI PER VASCA DI LAMINAZIONE

Lunedì mattina è stato siglato in Conferenza dei Servizi il protocollo con cui il Consorzio di Bonifica del Sarno ha approvato il progetto di ampliamento della vasca di laminazione della località Campomanfoli per una somma di 4.600.000 euro a totale carico del ministero dell’Agricoltura.

Passi avanti anche per la realizzazione di una vasca di contenimento nella frazione Torello per la risoluzione del rischio idrogeologico, dove sono in corso rilievi e sondaggi da parte del geologo incaricato.

Presente all’incontro, su delega del sindaco Paola Lanzara, c’erano il vice sindaco, Giuseppe Alfano, e l’assessore alla Manutenzione, Giustina Galluzzo. “Il tema del rischio idrogeologico è a noi molto caro e questo protocollo ci soddisfa tantissimo perché si continua a lavorare sulla messa in sicurezza dell’intero territorio comunale”, ha detto il sindaco. “Ringrazio il vicesindaco Alfano e l’assessore Giustina Galluzzo perché, con me, hanno seguito tutte le fasi di questo progetto che potrà portare solo benefici a tutta la comunità sangiorgese. Questo è un altro obiettivo raggiunto del nostro programma elettorale che avevo sottoposto ai cittadini nel 2017”.