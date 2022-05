CASTEL SAN GIORGIO. PIOGGIA DI FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI SULLE STRADE

Pioggia di finanziamenti sulle strade provinciali che attraversano il territorio del comune di Castel San Giorgio. Ammonta a circa 400 mila euro l’ultimo finanziamento, in ordine di tempo, ottenuto dall’amministrazione guidata da Paola Lanzara.

Molte le arterie che saranno interessate da lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale, una buona notizia che al palazzo di città si attendeva da tempo. Queste le strade che saranno interessate dagli interventi in programma :

SP 436 – Via Rosario Livatino- previsti lavori di riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. Finanziamento previsto di € 96.163,67;

S.P. 22 – Corso Claudio – Importo del finanziamento € 64.703,93, i lavori che saranno effettuati prevedono la messa in sicurezza della S.P. 22 con riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale e sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale;

S.P.114 – da Via Vincenzo Calvanese a Via Pentagna- anche qui lavori di messa in sicurezza con riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. A disposizione un finanziamento di € 72.390,87;

S.P.435 – Via Mannara- su questo tratto previsti sempre lavori di messa in sicurezza dell’arteria con riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, nonché sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.Importo dei lavori € 91.009,20;

S.P.437 -Via Sandro Pertini- € 63.631,79 per lavori di messa in sicurezza con interventi analoghi a tutte le altre arterie provinciali.