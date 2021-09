CAVA DE’ TIRRENI. CIRIELLI (FDI): “RINVIO SU DISCUSSIONE BILANCIO SCONCERTANTE”

“La decisione dell’amministrazione comunale di rinviare ancora la discussione sul rendiconto di gestione e il bilancio di previsione è davvero sconcertante”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Probabilmente per difficoltà interne alla maggioranza, il centrosinistra decide di giocare sulla pelle dei cittadini, già stremati dall’emergenza Covid e con i forconi alla mano per gli elevati aumenti previsti per i tributi e le tariffe comunali. Oltretutto, è vergognoso aver previsto il dibattito sul rendiconto e sul bilancio di previsione in un’unica data. La ragione, però, è chiara: evitare che ci sia un controllo vero con i gruppi di opposizione e la cittadinanza. Nonostante ciò – conclude Cirielli – noi di Fratelli d’Italia saremo vigili e difenderemo i cittadini in ogni occasione, i quali hanno la sola colpa di non essere amministrati, come la legge prevede, da un buon padre di famiglia”

Share on: WhatsApp