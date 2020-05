CAVA DE’ TIRRENI. COMMISSIONE FERME, L’OPPOSIZIONE SCRIVE AL PREFETTO DI SALERNO

I consiglieri di opposizione Pasquale Senatore, Gerardo Baldi, Vincenzo Lamberti, Vincenzo Passa, Clelia Ferrara e Renato Aliberti chiedono, in una missiva inviata al prefetto di Salerno Francesco Russo, di “ripristinare il rispetto dei regolamenti e delle leggi in materia” di convocazione delle commissioni consiliari.

La richiesta è consequenziale alla mancata convocazione della commissione Attività Produttive ed Innovazione, chiesta dai consiglieri lo scorso 30 aprile per discutere della “rimodulazione delle tariffe della Tari”. Un tema, questo, considerato urgente a causa della difficile situazione economica in cui versano le attività produttive di Cava de’ Tirreni.

