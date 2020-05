GENNARO AIEVOLI: “UNA LETTERA A DE LUCA PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE”

Questa mattina , recepite le esigenze degli operatori economici, ho inviato una lettera al Presidente De Luca per richiedere un impegno della Regione alla risoluzione di alcune criticità.Lo scrive il Vice Sindaco di San Cipriano Picentino Gennaro Aievoli.



Vi è la necessità di un contributo a fondo perduto per l’acquisto delle strutture in plexiglass indispensabili per i piccoli locali che non riescono a distanziare i tavoli di un metro, come previsto dalla Regione Campania.

Inoltre, ho proposto la sostituzione dell’acquisto dei plexiglass con l’acquisto di test sierologici rapidi, evitando grossi investimenti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo due mesi di chiusura al pubblico.