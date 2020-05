SIMONE VALIANTE (PD): “BASTA AL CATASTROFISMO E AI TONI DA APOCALISSE NELLE PAROLE DELLE ISTITUZIONI”

Il Paese oggi ha ripreso la sua marcia con le difficoltà di una crisi durissima e ancora tante attività che hanno difficoltà enormi a riprendere. Siamo tutti consapevoli che anche il lavoro del Governo e delle Regioni in questa fase sia duro e difficile. Ho un auspicio, tuttavia, che le istituzioni comincino ora a lavorare e a comunicare anche con un linguaggio diverso.

Lo scrive l’ex parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante.

Il Paese, gli investitori italiani ed esteri, i turisti anche quelli che non arriveranno quest’anno ma che prima o poi dovranno ritornare, tutti insomma hanno e abbiamo bisogno di fiducia e di messaggi positivi. Mettiamo da parte i toni catastrofici e apocalittici perché c’è anche la responsabilità delle persone ed è il bello di una democrazia liberale. Oggi è il tempo dei sorrisi anche amari forse ma certamente della fiducia per le nostre imprese, per chi non ce la fa ma deve farcela per lui e per tutti noi. È il tempo di messaggi positivi delle istituzioni, esattamente come fanno nel resto d’Europa e del mondo