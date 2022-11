CAVA DE’ TIRRENI. CONCORSO AUSINO, SENATORE FA IL VEGGENTE: “I NOMI DEI VINCITORI IN UNA BUSTA DAL NOTAIO”

“In città si parla di un concorso all’Ausino ignoto ai più fatto ad uso e consumo di qualcuno ben individuabile (figlio di consiglieri comunali di maggioranza, ex staffisti del Sindaco, nominati all’ASI), che a dire di alcune voci di dentro, bene informate, sicuramente dovrebbero vincere”.

“E ne parliamo! -promette l’avvocato Alfonso Senatore- Non so se i portici riportano fatti veritieri o illazioni. Certo è che quasi sempre la vox populi è voce di Dio. E per evitare sorprese metteremo in busta sigillata, depositata presso un notaio di nostra fiducia, i nomi dei papabili che se vincitori saranno denunziati insieme a coloro che in concorso, abusando del loro potere, hanno commesso un favoritismo politico punibile ai sensi del codice penale”.

“E ora di ripristinare la legalità e il buon governo al Comune di Cava de’ Tirreni e nei vari enti ad esso collegati -afferma Senatore- Politici-dirigenti e funzionari devono smetterla di considerare il Comune come una cosa loro e dei loro familiari”.