SALERNO. NERVI TESI AL COMUNE, ASSESSORI IN LIBERA USCITA A CACCIA DEI PROPRI SPAZI

E’ sempre piu palpabile il nervosismo che regna all’interno dei corridoi del Comune di Salerno dove, tutti gli assessori, oramai in libera uscita, sono alla ricerca di un proprio spazio politico, mediatico ed elettorale. Le iniziative pubbliche, da qualche settimane, si susseguono a ritmi forzati, quasi a voler recuperare i mesi di silenzio ed ora sulle iniziative delle Luci si sta consumando l’ennesimo braccio di ferro tra assessori e qualche consigliere comunale. Siamo solo all’inizio, perchè l’evento dura e non poco e ad ogni scoppio di petardo ci sarà la battaglia, all’interno della maggioranza Napoli, per chi deve intestarsi questa o quella iniziativa. Ed ora, in occasione dell’evento del prossimo 2 Dicembre, ci sarà la corsa alla foto: chi sarà in prima fila ? E chi, invece, sarà destinato a fare da tappezzeria alle foto che gireranno, per giorni e giorni, sui social di tutto il Comune di Salerno ? Ah, saperlo…

