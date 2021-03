CAVA DE’ TIRRENI. FDI: “FALLIMENTO VACCINI, IL PROFESSORE LAMBERTI SI DIMETTA”

“Le perplessità alzate oggi dall’opposizione consiliare nei confronti della gestione vaccinale sono più che legittime. Come legittimo è il gesto simbolico di chiedere le dimissioni del Assessore alla Sanità, Professor Armando Lamberti, che pure è persona stimata e competente. Detto questo, è chiaro che le responsabilità dirette dell’Amministrazione Cavese sono marginali rispetto a quelle della Regione e del Governo Nazionale , essendo la gestione vaccinale una responsabilità regionale e nazionale e non eminentemente comunale. Però la stessa regione è amministrata dal PD che è forza di governo anche in ambito nazionale e, guarda caso, comunale. A questo punto la vera domanda è: perché gli stessi non prendono distanza da chi sta causando questo importante ritardo ? Da chi ormai da 6 anni prende in giro tutti i cittadini campani (compresi, quindi, noi cavesi)?

L’incompetenza conclamata del governo regionale del PD è ormai sotto gli occhi di tutti e, nonostante questo, l’amministrazione cittadina continua a fare “spallucce” a chi, in qualsiasi decisione presa, ci ha considerati come ultima ruota del carro, dall’Ospedale ai vaccinazione della nostra popolazione. Caro Sindaco e caro Assessore ciò che vi chiediamo, come Fratelli d’Italia, è una presa di coscienza e un mea culpa; non per i vari ritardi che ci sono stati, ma per non esservi ancora ribellati a questa tirannia dell’incompetenza e del disinteresse dell’amministrazione regionale del PD”. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali Italo Cirielli e Clelia Ferrara.