Ecco i dati pubblicati, oggi da Il Sole 24 Ore, sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di voto per le Politiche, suddivise per area geografica.

ITALIA

Lega 22,2%

Partito Democratico 20,1%

Fratelli d’Italia 19,1%

Movimento 5 Stelle 14,1%

Forza Italia 6,7%

Azione+Italia Viva+ Piu’ Europa 6,1%

Verdi Leu 4,3%

SUD ITALIA ED ISOLE

Fratelli d’Italia 24,2%

Movimento 5 Stelle 23,4%

Partito Democratico 18,2%

Lega 15,5%

Forza Italia 8%

Azione + Italia Viva + Piu’ Europa 5,6%

Verdi Leu 4%