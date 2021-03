CORRADO MATERA: “TRIBUNALE SALA CONSILINA, ACCOLTO MIO APPELLO. ORA TUTTI UNITI”

“Apprendo con soddisfazione che, dopo i miei appelli pubblici delle ultime settimane, l’opportunità della riapertura del Tribunale di Sala Consilina sia finito al centro di un Disegno di Legge in Parlamento che, nella sostanza, riprende tutto quanto da me evidenziato, a cominciare dalla necessità di un lavoro congiunto da parte di tutte le forze politiche e di tutte le Istituzioni”. Lo dichiara, ad agendapolitica, il Consigliere Regionale Corrado Matera.

“Il Presidente della Regione De Luca”, continua Matera, “mi ha già dato ampia disponibilità ad una immediata discussione in Consiglio di una mozione per sostenere la riapertura del Foro di Sala Consilina, per quanto nelle competenze dell’Ente Regione. A lui vanno i miei ringraziamenti come anche all’Onorevole Piero De Luca che sta già lavorando, su di un emendamento già pendente in Commissione Affari Istituzionali, con un iter molto piu’ rapido di un Disegno di Legge, per consentire la riapertura del Tribunale di Sala Consilina che rappresenta una battaglia di civilità, di territorio e di legalità”.