CAVA DE’ TIRRENI. ITALO CIRIELLI (FDI): “DEBITI FUORI BILANCIO, ORA FARE CHIAREZZA”

“Ho chiesto al presidente Marcello Murolo di convocare la commissione Controllo e Garanzia per due motivi essenzialmente: il primo riguarda il contratto di concessione relativo alla pubblica illuminazione – in merito alla questione, puntualmente sollevata dal consigliere Antonio Barbuti durante il Consiglio comunale dello scorso 12 agosto, che concerne la poco chiara situazione in cui lo stesso contratto versa – e il secondo fa riferimento ai debiti fuori bilancio, recentemente presentato in Consiglio comunale, per meglio comprendere le cause che hanno portato nell’ultimo periodo ad accumulare circa 11 milioni di debiti. Nello specifico, in merito al contratto di

illuminazione pubblica, l’obiettivo è quello di far chiarezza su una situazione che ha generato diseconomie per svariati milioni di euro, pesando ogni anno sul bilancio comunale per circa 1,8 milioni di euro; mentre, per quanto attiene i debiti fuori bilancio, chiederò di analizzare singolarmente ogni debito con i settori direttamente interessati per comprendere meglio come si siano generati e, soprattutto, come sia stato possibile che nel giro di un solo anno sia sorta una massa debitoria così imponente.”.