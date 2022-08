CARLO CALENDA CI RIPROVA E CHIEDE NUOVAMENTE STOP ALLA CAMPAGNA ELETTORALE

«Lo ripeto: abbiamo bisogno di un time out e un confronto tra i partiti su come intervenire sulle bollette. Il no gas di Letta e la proposta di Meloni non reggono. Troviamo un accordo per il bene dell’Italia». Su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, rilancia la proposta avanzata giovedì 25 agosto. «Il mio appello è soprattutto a Meloni e Letta – dice in un video -, di essere chiari su alcune cose di fondo: saremo responsabili sul bilancio, vogliamo il rigassificatore, andiamo da Draghi, chiediamo tutti quanti di fare un intervento molto ampio perché altrimenti l’economia italiana entrerà in recessione rapidissimamente».

