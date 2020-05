CAVA DE’ TIRRENI. L’IRONIA DEL CENTRO DESTRA: “AMMINISTRAZIONE VELOCE, COME NON MAI, PER IL COMMERCIO”

Contrariamente alle proprie abitudini, l’Amministrazione comunale è stata veloce. Dopo gli interventi in Consiglio comunale dell’opposizione, che ha chiesto provvedimenti concreti a favore del commercio e delle imprese cavesi, e dopo che gli stessi consiglieri comunali di opposizione lo scorso 30 aprile si erano affrettati a chiedere una convocazione urgente della Commissione Sviluppo e Attività Produttive per rinnovare le proprie proposte (riduzione delle imposte locali, e in particolare della Tari e della tassa di occupazione del suolo pubblico), il sindaco Vincenzo Servalli si è affrettato a convocare le organizzazioni dei commercianti cavesi alle quali, come sottolineato nel comunicato diramato dallo stesso ente comunale, ha garantito le riduzioni richieste.

Fa piacere che, ancora una volta, l’Amministrazione sia stata svegliata dal proprio torpore dall’attività dei consiglieri di opposizione. Il risultato a favore degli operatori economici cittadini è ancora più rilevante in quanto, proprio grazie alle proposte dei consiglieri di minoranza, l’Amministrazione Servalli ha superato la posizione contraria alle agevolazioni espressa nel consiglio comunale dall’assessore al Bilancio Adolfo Salsano.

I consiglieri di opposizione

Renato Aliberti, Gerardo Baldi, Clelia Ferrara, Vincenzo Lamberti, Vincenzo Passa, Pasquale Senatore