CAVA DE’ TIRRENI. SERVALLI PRECISA: “LA REGIONE NON HA COMMISSARIATO IL PIANO DI ZONA”

La Giunta regionale ha disposto il commissariamento del Piano di Zona Ambito S2 in ordine a due procedimenti amministrativi che riguardano la mancata corresponsione della quota di compartecipazione obbligatoria dei Comuni di Cetara, Conca dei Marino e Vietri sul mare per la III annualità III Piano Sociale Regionale (PSR) 2018 e per l’analoga compartecipazione dei Comuni di Cetara e Conca dei Marini riferita alla I annualità IV PSR del 2019.

“Il Piano di Zona non sono i servizi sociali del Comune – afferma l’Assessore alle politiche sociali Annetta Altobello – ma un ambito che vede riuniti tutti i Comuni della Costiera Amalfitana e Cava de’ Tirreni, per dimensione, ne è il capofila. Quanto deciso dalla Regione non è ascrivibile al nostro Comune, ma a procedure che riguardano purtroppo altre amministrazioni comunali, verso le quali sono state espletati tutti i provvedimenti amministrativi necessari a conclusione dei quali la Regione a ritenuto di risolvere la problematica con una gestione commissariale”.

Il Piano di Zona ambito S2 è composto dai Comuni di Amalfi, Atrani, Cava de’Tirreni (ente capofila), Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala Tramonti, Vietri sul Mare

“Ho più volte richiesto alla Regione Campania di rivedere l’assetto dei Piani di Zona – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – e di immaginare per la nostra città anche una diversa collocazione alla luce del fatto che non possiamo essere chiamati a rispondere per responsabilità che non riguardano la nostra Amministrazione sia nella componente politica che gestionale”.