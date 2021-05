CENTRO DESTRA VERSO LE COMUNALI 2021: RINVIATO VERTICI ROMANO TRA I LEADER

E’ stato rinviato il vertice romano, in programma per il pomeriggio di oggi a Roma, tra i leader dei partiti del centro destra per affrontare il nodo delle candidature nelle principali città italiane, chiamate al voto nel prossimo autunno. Secondo quanto fatto trapelare da alcune fonti della Lega, la riunione sarebbe stata rinviata per “motivi di carattere organizzativo”, ma ci sarebbe anche la necessità di verificare, anche con alcuni sondaggi da completare, la capacità di presa sull’elettorato di alcuni nomi emersi negli ultimi giorni per il Comune di Roma e per quello di Milano.

