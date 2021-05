NOCERA SUPERIORE. CARMINE AMATO: “IN COMMISSIONE STABILIZZAZIONE PRECARI PIANO DI ZONA”

La convocazione, quanto prima, di una seduta della III commissione permanente per discutere della questione legata alla possibile stabilizzazione degli operatori dell’ambito territoriale per i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. A richiederla è stato il consigliere comunale del gruppo Fratelli d’Italia di Nocera Superiore, vice presidente della III commissione permanente. Il Consigliere Comunale Amato inviato l’istanza al presidente di commissione, Maria Giuseppa Vigorito, al presidente del consiglio comunale, al sindaco Giovanni Maria Cuofano e all’assessore al ramo Maria Stefania Riso. L’esponente di Fratelli d’Italia era già intervenuto sulla questione Piano di Zona anche in consiglio comunale, lo scorso mese di aprile. E negli scorsi giorni con gli altri componenti del gruppo Fratelli D’Italia Fabbricatore e Pagano avevano chiesto di affrontare l’argomento in assise anche alla presenza dei sindacati. “La stabilizzazione dei lavoratori del Piano di Zona al momento deve essere per tutte le forze politiche un argomento prioritario da risolvere”, avevano sottolineato.

Share on: WhatsApp