CAPACCIO-PAESTUM. IL SINDACO FRANCO ALFIERI: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021”

Dieci i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma oggi, alle 18.00, nell’aula consiliare del Comune di Capaccio Paestum. «Quello di oggi sarà un consiglio comunale molto importante – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Innanzitutto, siamo uno dei pochi Comuni in Italia, dopo un anno così complesso come quello che ci stiamo lasciando alle spalle, ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 entro il 31 maggio, ben due mesi prima della nuova proroga fissata dal Consiglio dei ministri al prossimo 31 luglio. Soprattutto, approviamo il bilancio senza prevedere alcun aumento delle tasse comunali, quindi senza andare a gravare sui cittadini di Capaccio Paestum».

Alfieri continua: «Il consiglio comunale andrà anche ad approvare il progetto definitivo in variante al PRG dei lavori di realizzazione del nuovo cinema teatro comunale laddove sorgeva l’ex Cinema Myriam. Questo atto arriva dopo il decreto del Presidente della Provincia di Salerno con parere favorevole alla proposta di variante al Piano regolatore generale presentata dal Comune di Capaccio Paestum (che già aveva acquisito il parere favorevole della Soprintendenza) e mette fine all’iter amministrativo riguardante la variante urbanistica relativa al nuovo cineteatro. Un passo importantissimo che ci permetterà di procedere in maniera spedita alla realizzazione tanto attesa di un’opera in grado di cambiare il volto della Città: a giugno sarà pubblicata la gara d’appalto».

Tra i punti all’ordine del giorno, anche modifiche al Piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023: «Il consiglio andrà a modificare il piano non solo anticipando alla prima annualità diversi interventi in programma per la seconda ma anche inserendo nuovi progetti. Tra questi, un progetto rigenerazione urbana delle borgate da 5 milioni di euro, un nuovo polo di edilizia scolastica a Capaccio Scalo e una nuova scuola per l’infanzia in località Gromola, un parcheggio pubblico in via Stazione e diversi interventi di messa in sicurezza del territorio. Insomma, dopo un periodo così difficile e mentre gradualmente ci avviamo a uscire dalla pandemia – conclude il sindaco Alfieri – vogliamo e dobbiamo fare la nostra parte per ripartire al meglio e ricostruire con forza il nostro futuro».