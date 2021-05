CIARAMBINO (M5S): “SODDISFATTI PER NOSTRI EMENDAMENTI APPROVATI AL COLLEGATO”

Che sia l’inizio di una nuova collaborazione politica all’interno del Consiglio Regionale della Campania, dopo l’annuncio della candidatura di Manfredi a sindaco di Napoli ? Tutto da verificare, anche nel breve periodo ma, intanto, l’approvazione di alcuni emendamenti al collegato alla finanziaria regionale, come sottolineato da Valeria Ciarambino, apre di sicuro una nuova stagione.

“Sono molto soddisfatta per i risultati che abbiamo portato a casa questa mattina con l’approvazione dei nostri emendamenti al Collegato al Bilancio, risultati fondamentali che vanno nell’interesse di tutta la Regione.

Uno a cui tengo particolarmente è un emendamento a mia firma che assegna un contributo di 300mila euro per ripulire lago Fusaro, lago Miseno, lago Lucrino e lago d’Averno.

Un provvedimento importante che servirà a ridare lustro ai nostri laghi flegrei e renderli uno splendido biglietto da visita per i tanti turisti che arriveranno in Campania in vista di Procida 2022.”