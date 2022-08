CIRIELLI, DE LUCA E CARFAGNA: NON SOLO POLITICHE 2022. C’E’ IN GIOCO IL TERRITORIO

Edmondo Cirielli, Piero De Luca e Mara Cargagna candidati sullo stesso territorio – quello che interessa le Province di Salerno e di Avellino – con Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Italia Viva-Azione. Il 25 Settembre, pero’, non è in gioco solo la conquista di un seggio in Parlamento (che, con ogni probabilità, tutti e tre otterranno senza particolari problemi) ma si tratta di comprendere la leader ship territoriale a chi toccherà. Una elezione nell’elezione per comprendere chi potrà essere, nei prossimi anni, il riferimento politico di maggioranza relativa in un territorio ampio e complicato come quello della Provincia di Salerno. Due parlamentari uscenti (De Luca e Cirielli) che hanno ricoperto importanti incarichi politici nell’ultima legislatura, ma anche un Ministro (Mara Carfagna) che ha avuto, nell’esecutivo Draghi, la delega per il Sud. Insomma, una bella battaglia: non c’è che dire.

