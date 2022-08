M5S, DOMANI A NAPOLI LA PRESENTAZIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLE POLITICHE 2022

“Domani lunedi 29 agosto 2022 presso la fondazione Foqus, alle ore 16, presenteremo *i nostri candidati alla camera dei Deputati* e al Senato – per le elezioni politiche del 25 settembre. Uomini e donne di grande spessore che porteranno avanti le battaglie del Movimento 5 stelle in Parlamento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese”. Ad annunciarlo è il Deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo.

“Sono cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle battaglie per il loro territorio. Siamo orgogliosi di presentare, nelle nostre liste, figure come Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia dal novembre 2017 a febbraio 2022: in servizio alla Procura di Napoli dal 1984, ha condotto molte indagini contro la camorra e, in particolare, contro il clan dei Casalesi, facendo catturare numerosi latitanti. Sergio Costa Generale di Divisione dei Carabinieri Forestale. Da generale ha investigato sulle maggiori organizzazioni ecomafiose italiane ed estere. Ha scoperto il sistema criminale della camorra in Terra dei Fuochi. Da Ministro dell’Ambiente ha scritto la prima legge sul Clima della Repubblica Italiana; la legge sulle bonifiche dei siti inquinati; la legge Salvamare; la legge sulle Zone Economiche Ambientali; la legge sui Parchi per il Clima; la legge sui Caschi Verdi; l’introduzione dell’ambiente, ecosistemi, biodiversità e tutela degli animali nella Carta Costituzionale. In campo anche Dario Vassallo, medico dermatologo, fratello di Angelo vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010: la sua è una sensibilizzazione costante rivolta soprattutto ai giovani nella costruzione di un Paese fondato sulla cultura della legalità. La Senatrice e Capogruppo al Senato Mariolina Castellone, medico e ricercatrice presso l’Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale del Cnr di Napoli. È autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali e vincitrice di diversi riconoscimenti scientifici.”.

“Si tratta di persone che hanno scelto di condividere un percorso fatto di progetti da realizzare per migliorare la qualità della vita di tutti. E tutti insieme lavoreranno e si spenderanno per portare avanti le idee del Movimento nell’ottica di rilancio e recupero della Campania e dell’Italia tutta ” – conclude Micillo –