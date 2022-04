CITTADINI ITALIANI UNITI: “AL LAVORO PER UN PARLAMENTO A MISURA DEL POPOLO”

“La politica attuale serve solo ad accumulare profitti e potere a discapito dei cittadini.

Piccole e medie imprese ,che fecero grande questo paese, sono fallite. Un popolo diviso senza ideali politici e con sfiducia nel sistema parlamentare . I concetti come la famiglia, i valori umani, i diritti, il turismo,l’ arte, la giustizia e l’istruzione sono spariti con politiche sbagliate fatte da corrotti e incompetenti di un governo non eletto.

Per far ripartire il paese serve un piano industriale, con un partner estero, e come nel lontano 1993, bisogna ritornare ad essere la quarta potenza mondiale ripristinando le aziende con il marchio italiano che hanno fatto fallire.”

Lo scrivono i responsabili del movimento Cittadini Italiani Uniti.

Noi dei Cittadini Italiani Uniti stiamo cercando di fare l’unità di tutti quei gruppi, movimenti o di chi fa politica singolarmente per avere un parlamento a misura del popolo , un parlamento che deve capire le esigenze del popolo e non solo quelle della casta.

Ci sono tanti sprechi da individuare e molto da ripristinare, c’è bisogno di parlamentari del popolo con coscienza per ritornare ad essere il paese più bello del mondo, bisogna ritornare alla libertà e a mettersi in gioco per un futuro migliore.

La politica attuale serve solo ad accumulare profitti e potere a discapito dei cittadini.

Piccole e medie imprese ,che fecero grande questo paese, sono fallite. Un popolo diviso senza ideali politici e con sfiducia nel sistema parlamentare . I concetti come la famiglia, i valori umani, i diritti, il turismo,l’ arte, la giustizia e l’istruzione sono spariti con politiche sbagliate fatte da corrotti e incompetenti di un governo non eletto.

Per far ripartire il paese serve un piano industriale, con un partner estero, e come nel lontano 1993, bisogna ritornare ad essere la quarta potenza mondiale ripristinando le aziende con il marchio italiano che hanno fatto fallire.

Noi dei Cittadini Italiani Uniti stiamo cercando di fare l’unità di tutti quei gruppi, movimenti o di chi fa politica singolarmente per avere un parlamento a misura del popolo , un parlamento che deve capire le esigenze del popolo e non solo quelle della casta.

Ci sono tanti sprechi da individuare e molto da ripristinare, c’è bisogno di parlamentari del popolo con coscienza per ritornare ad essere il paese più bello del mondo, bisogna ritornare alla libertà e a mettersi in gioco per un futuro migliore.

Pasqua vuol dire risvegliarsi e noi ci dobbiamo svegliare