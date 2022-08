E’ in programma domani a Roma una riunione dei vertici del Centro Destra per stabilire la suddivisione dei singoli collegi uninominali per ogni forza politica. Un incontro che riguarderà tutti i collegi nazionali ma che avrà una particolare attenzione proprio per la Regione Campania dove Fdi, Lega, Forza Italia e Centristi dovranno trovare un’intesa su ben 21 Collegi uninominali che coinvolgono l’intero territorio della Campania.

Share on: WhatsApp