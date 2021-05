COMUNALI 2021 IN CAMPANIA. LUNEDI’ 17 RIUNIONE DEI COORDINATORI DEL CENTRO DESTRA

I Coordinatori Regionali dei partiti del centro destra in Campania tornano ad incontrarsi in vista delle prossime elezioni comunali. L’appuntamento è fissato per lunedi’ 17 maggio alle 19:00: si tratta di un incontro che anche le Segreterie Nazionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno sollecitato per rendere piu’ concreta ed operativa l’alleanza di centro destra su tutti i territori e non solo nei principali comuni. Di Napoli i leader nazionali hanno già discusso, restano, pero’, sul tavolo gli altri comuni capoluogo della Campania, chiamati ad affrontare la prossima tornata elettorale: Salerno, Caserta e Benevento. I coordinatori regionali dei partiti di centro destra proveranno a trovare una intesa, discutendo anche dei nomi che sono già in campo, proiettati verso la prossima campagna elettorale.

Share on: WhatsApp