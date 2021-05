MARIANO LAZZARINI E’ IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE COMMERCIO PER FDI

L’ex Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno Mariano Lazzarini, già responsabile di associazioni di categoria, è stato nominato Coordinatore Regionale del Settore Commercio per Fratelli d’Italia. Il prestigioso incarico è stato firmato dal Coordinatore Regionale Antonio Iannone che ha voluto affidare a Mariano Lazzarini la materia del Commercio, in una fase molto delicata e difficile su tutto il territorio regionale per le attività commerciali. La Regione Campania, piu’ delle altre, sta pagando le scelte fatte nei mesi passati di chiusure forzate delle attività per l’emergenza sanitaria ed i numeri delle saracinesche abbassate in tutta la Regione sono molto preoccupanti.

