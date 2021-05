ASSEGNO UNICO PER I FIGLI. TUTTO SLITTA A LUGLIO 2022, DA LUGLIO 2021 PICCOLI INTERVENTI

Le anticipazioni di qualche settimana fa hanno trovato conferma nelle parole del Presidente del Consiglio Draghi, costretto ad annunciare che la grande riforma dell’assegno unico per i figli, che dopo il voto parlamentare era stata indicata come una rivoluzione nel sostegno alle famiglie ed alla natalità a partire dal 1 Luglio 2021, slitterà di almeno un anno, salvo altre proroghe. La ragione del rinvio, almeno ufficialmente, è quella della difficoltà a scrivere i decreti attuativi entro il mese di luglio (ovvero nei prossimi 2 mesi) ma pare che ci siano anche problemi nella individuazione delle risorse, considerato che si tratta di una misura strutturale. Secondo quanto annunciato da Draghi, nella giornata di ieri, è probabile che dal 1 Luglio entreranno in vigore piccole misure di sostegno che riguardano le famiglie con almeno tre figli o con un figlio disabile, a condizione che ci siano particolari condizioni reddituali.

