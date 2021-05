COMUNALI 2021. OGGI PRIMO TAVOLO DI TUTTO IL CENTRO DESTRA A ROMA

Il tavolo del centrodestra per discutere di amministrative è convocato questo pomeriggio, negli uffici della Camera, alle 16. Per la Lega saranno presenti il responsabile enti locali Stefano Locatelli e il vicesegretario federale Andrea Crippa. Forza Italia sarà rappresentata dal senatore Maurizio Gasparri, responsabile enti locali, per Fdi attesi Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito.

Al tavolo anche il senatore Gaetano Quagliariello, responsabile enti locali di ‘Cambiamo’, Alessandro Colucci, deputato di ‘Noi con l’Italia’, il senatore Antonio De Poli presidente dell’Udc.