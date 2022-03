COMUNALI 2022. CENTRO DESTRA IN ORDINE SPARSO: FDI DA SOLI, LEGA IN STALLO, FI FERMA

I famosi “tavoli” di centro destra per le prossime elezioni comunali 2022 in Provincia di Salerno per il momento non sono in programma. E, salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente verranno convocati perchè i rapporti tra gli alleati sono tesi e ci sono state già decisioni chiare da parte di alcuni. E’ il caso di Fratelli d’Italia che, per i Comuni di Agropoli e di Nocera Inferiore, ha già indicato i nomi da sostenere come candidato sindaco: Abate ad Agropoli, Romano a Nocera Inferiore. La Lega, dopo aver nominato il nuovo Coordinatore Cittadino a Nocera Inferiore (Maiorino, ndr), attende che la situazione possa diventare piu’ chiara prima di fare un passo in avanti: tanto nel centro dell’Agro quanto per Agropoli, mentre nel Comune di Mercato San Severino il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro attende che Giovanni Romano sciolga la sua riserva. E Forza Italia ? La mancanza di un riferimento provinciale, di fatto, ha bloccato tutta l’attività politica del partito degli azzurri che, per il momento, manca all’appello nei principali comuni della Provincia di Salerno chiamati al voto per la prossima primavera.

