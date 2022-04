COMUNALI 2022. RESTA IL VINCOLO DEL TERZO MANDATO PER I COMUNI SOPRA I 5.000 ABITANTI

Nessuno spiraglio per i sindaci in carica al secondo mandato nei Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La Commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, ha lasciato invariato il testo di legge, già approvato alla Camera dei Deputati, evitando la presentazione di qualsiasi tipo di emendamento per innalzare la soglia stabilita a Montecitorio. Per le Comunali 2022 il vincolo del terzo mandato verrà meno solo per i Sindaci dei comuni con una popolazione fino ai 5.000 abitanti, in tutti gli altri casi i 10 anni di governo comunale impediranno ai primi cittadini la ricandidatura. Il disegno di Legge, già approvato alla Camera, nel corso della prossima settimana andrà in Aula al Senato per la sua definitiva approvazione e per l’entrata in vigore prima della scadenza elettorale del prossimo 12 Giugno.

