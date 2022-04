AVELLINO, VERSO LE POLITICHE 2023. IL PD DI DE LUCA PUNTA TUTTO SU MAURIZIO PETRACCA

E’ il Consigliere Regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca il nome sul quale il PD punta, in Provincia di Avellino, per le prossime elezioni politiche del 2023. Per Petracca, se la legge elettorale non dovesse cambiare, è già scontata la candidatura nel Collegio Uninominale che ricomprende tutta la Provincia di Avellino per la Camera dei Deputati. A benedire la sua possibile candidatura alla Camera dei Deputati anche l’ex consigliera regionale e Presidente del Consiglio Rosetta D’Amelia, prima dei non eletti alle ultime regionali, che, in caso di vittoria di Petracca, andrebbe e prenderne il posto a Napoli, in Consiglio Regionale, fino al 2025. Petracca, intanto, ha già avviato la sua personale campagna elettorale su tutto il territorio della Provincia di Avellino e, nelle prossime settimane, ci potrebbe essere anche una iniziativa con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

