COMUNALI 2023. DA CAMPAGNA A PONTECAGNANO, DA PELLEZZANO A MONTECORVINO ROVELLA

Si inizia già a guardare all’appuntamento elettorale per le Comunali 2023, in programma tra poco piu’ di sei mesi, che in Provincia di Salerno riguarderà comuni di media grandezza ma con un certo valore politico. Due i centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti: Pontecagnano Faiano – dove di sicuro ci sarà la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Lanzara – e Campagna, dove, invece, termina il decennio connotato dall’amministrazione del Sindaco Roberto Monaco. Al voto, poi, anche altri due comuni, al di sotto dei 15mila abitanti: si tratta di Montecorvino Rovella e di Pellezzano dove i sindaci (Martino D’Onofrio e Francesco Morra), entrambi al primo mandato, proveranno a conquistare la fiducia dei cittadini per i prossimi 5 anni.

Share on: WhatsApp