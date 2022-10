PER IL GOVERNO MELONI CI SONO I NOMI DI TRE CAMPANI: CIRIELLI, ROTONDI E QUAGLIARIELLO

Sono tre i nomi di politici campani che, in queste ore, circolano per la composizione del futuro governo di Giorgia Meloni, pronto a vedere la luce entro il prossimo 20 Ottobre se le scadenze previste dovessero essere rispettate. C’è, tra i primi della lista, il nome del deputato salernitano Edmondo Cirielli, oggi Questore alla Camera all’interno dell’Ufficio di Presidenza, per il quale si fa l’ipotesi del Ministero della Coesione, lo stesso retto, negli ultimi 18 mesi da Mara Carfagna. Spunta, nell’elenco dei papabili Ministri, anche il nome di Gianfranco Rotondi, che al Governo c’è già stato quando Presidente del Consiglio era Silvio Berlusconi, ma ci sono buone quotazioni anche per l’ex senatore Gaetano Quagliariello, che in Campania è stato molto presente per la campagna elettorale di Noi Moderati.,

